Dere yatağına düşen yavru köpekler kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Dere yatağına düşen iki yavru köpek kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Belediyesi ekipleri, bir vatandaşın Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki dere yatağında iki yavru köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belediyenin Arama Kurtarma ve Veteriner Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru köpekleri, düştükleri dere yatağından çıkardı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi'ne götürülen yavru köpekler, uzman veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi ve tedavileri yapıldı.

Dere yatağında ıslanan köpekler, saç kurutma makinesiyle kurtuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu iki küçük can dostumuzu kurtardığımız için çok mutluyuz. Her zaman dediğimiz gibi Maltepemiz bütün canlıların yaşadığı bir ilçe ve hepsine büyük saygı duyuyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bu anlamda hayvan haklarına saygılı bir belediye olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

