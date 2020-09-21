HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Süheyla Ural(69) idaresindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla Firuze Caddesi’nden D-100 istikametine halinde gittiği sırada Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Köprüden uçan araçtaki Süheyla Ural, Erdal Ö. ve Şengül Ö. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olayı gören 1 kişi, yaralılar yağmurda ıslanmasın diye şemsiye ile dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dere yatağı içindeki araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıların ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Süheyla Ural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Marmaray seferleri durduruldu!Marmaray seferleri durduruldu!
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
Kendini ölmüş gibi gösteren YouTuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı
52 yıl hapis cezasıyla aranırken kendini ölmüş gibi göstermişti! İfadesi ortaya çıktı
İple boğularak öldürülen Hatice'nin katili yakalandı! Zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunmuş
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı! Zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunmuş
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
Aracıyla dere yatağına uçmuştu! Acı haber
Aracıyla dere yatağına uçmuştu! Acı haber
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Covid-19 2. el araç satışlarını nasıl etkiledi?
Covid-19 2. el araç satışlarını nasıl etkiledi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.