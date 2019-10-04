Dere yatağında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ergün Tirman’a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi içerisinde bulunan bir dere yatağında meydana geldi. Dere yatağı kenarında gezen vatandaşlar derenin içerisinde yüzüstü yatan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Bulunan ceset 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. 30-35 yaşlarındaki kimliği belirsiz ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aile yakınlarının teşhisiyle erkek cesedinin Ergün Tirman’a (34) ait olduğu belirlendi.

