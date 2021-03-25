HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunmuştu! Valilik'ten açıklama

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunmuştu! Valilik'ten açıklama

25.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda at ve eşek kafası ile kemiklerin bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler sonucu bölgenin hayvansal atıkların sürekli olarak bırakılan bir yer olduğunun anlaşıldığı ve il genelinde yapılan denetimlerde son zamanlarda tek tırnaklı hayvan etinin kullanımına rastlanılmadığı bildirildi.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunmuştu! Valilik'ten açıklama

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekiplerince alanda denetim yapılmış, kanal kenarındaki kalıntıların ölen sığır, koyun, keçi, köpek, at, eşek gibi tüm hayvan ve hayvansal atıkların sürekli olarak atıldığı bir yer olduğu anlaşılmıştır. Belediye zabıta ekipleri aracılığı ile hayvansal atıkların kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmiş ve söz konusu alan belediye ekiplerince temizlenmeye başlanmıştır. İl- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve emniyet güçleri iş birliğinde 7 gün 24 saat esasında canlı tek tırnaklı hayvan hareketlerinin kontrol ve denetimleri devamlı yapılmakta olup, gıda işletmelerinde tek tırnaklı hayvan eti/ geni aranması amacı ile numuneler sürekli olarak alınmaktadır. Yakın zamanda insan sağlığını tehdit edici herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır."

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu! Vatandaşlar isyan ettiDere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu! Vatandaşlar isyan etti

kemik3

kemik4
(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklamasıBakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika! Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı videolu açıklama yayınladı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Orman Bölge Müdürü kaza geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.