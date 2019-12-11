HABER

Dere yatağında hareketsiz yatan genç tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:23 | Son Güncelleme

Bursa’da dere yatağına düşen genci, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ali Ferruh Caddesi’nde yürüyen vatandaşlar, Gökdere su kanalında hareketsiz yatan bir genç olduğunu fark ederek durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa’da dere yatağına düşen genci, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ali Ferruh Caddesi’nde yürüyen vatandaşlar, Gökdere su kanalında hareketsiz yatan bir genç olduğunu fark ederek durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dere yatağına inerek suyun içerisindeki genci vatandaşların yardımıyla sudan çıkardı. İlk tedavisi dere yatağında yapılan genç, olay yerine gelen itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkartılarak ambulansa alındı. Genç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

PARTNERİğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...İğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...
Konserve kutularında uyuşturucu kaçakçılığıKonserve kutularında uyuşturucu kaçakçılığı
‘S-400 Konusunda Artık Yolun Sonuna Gelindi’ ‘S-400 Konusunda Artık Yolun Sonuna Gelindi’ 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam lüks cipi devirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Birçok ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.