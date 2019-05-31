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Dere yatağında minik Ecrin'e ait iz aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor.

Dere yatağında minik Ecrin'e ait iz aranıyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Ecrin'in dün ayakkabısının bulunduğu dere yatağında bugün de AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile askerler bölgeyi karış karış taradı.
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi de tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.
DERE YATAĞI TARANIYOR
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin’in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine alanda yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ecrin'in dün ayakkabısının bulunduğu dere yatağında bugün de aramalar sürdürüldü. AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile askerler bölgeyi karış karış taradı.

FOTOĞRAFLI

Dere yatağında minik Ecrin'e ait iz aranıyorDere yatağında minik Ecrin'e ait iz aranıyor

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