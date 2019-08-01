HABER

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 08:07 | Son Güncelleme

Bayburt merkeze bağlı Pamuktaş köyünde dere yatağında sıkışan yüzlerce koyundan 265’i telef oldu.Dağlık alanda çobanın her gün rutin olarak geçtiği güzergahta otlayan koyunlar, sürüdeki bazı hayvanların ürkerek dere yatağına yönelmesiyle tüm sürüyü bu tarafa çekti.

Bayburt merkeze bağlı Pamuktaş köyünde dere yatağında sıkışan yüzlerce koyundan 265’i telef oldu.
Dağlık alanda çobanın her gün rutin olarak geçtiği güzergahta otlayan koyunlar, sürüdeki bazı hayvanların ürkerek dere yatağına yönelmesiyle tüm sürüyü bu tarafa çekti. Oldukça dar ve çıkılması güç olan bölgede sıkışan ve birbirlerini çiğneyen hayvanlardan 265’i telef oldu. Yüzlerce hayvanı ise sürü çobanı telef olmaktan son anda kurtarabildi.
Yaşanan olayı anlatan çoban Mustafa Çakmak, 40 yıldır çobanlık yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.
Hayvanları dere yatağında üst üste görünce hemen müdahale ettiğini aktaran Çakmak, “Koyunların arasına girdim. Üstte olanları sağa sola attım ve elimden geldiğince kurtarmaya çalıştım. Daha sonra telefonum ve telsizim vardı bunlarla köyü aradım oradan da birkaç kişi geldi birlikte diğerlerini kurtarabildik” dedi.
Bayburt’un en büyük küçükbaş hayvancılık çiftliğini kuran Baytaş Hayvancılık İşletmesi sahiplerinden Rasim Ünsür ise, Kurban Bayramı öncesi büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

400 bin lira mali kayıp
Ünsür, çobanın her günkü güzergahta hayvanları otlatırken, koyunların bir şeyden ürkerek dere yatağına yöneldiğini ve ürkmenin sonucunda hayvanların birbirlerini ezerek telef olduklarını söyledi. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesinden yetkililerin olay yerine gelerek raporlar tuttuğunu bildiren Ünsür, aşağı yukarı 400 bin lira gibi mali kayıp yaşandığını ve devlet yetkililerinden destek beklediklerini anlattı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Sultangazi'de İETT otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 6 yaralıSultangazi'de İETT otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 6 yaralı
Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralıSultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararına jet yanıt!

ABD'nin yaptırım kararına jet yanıt!

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı

Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.