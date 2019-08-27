HABER

Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 23:38 | Son Güncelleme

NOT: Toprak kayması sonucu olaydan yaralı kurtulan iki çocuğunun yaşları ile ilgili kaynağından düzeltme yapıldı. Yaralılardan Riyad Abdi'nin 11, Muhammet Berkel'in ise 12 yaşında olduğu belirtildi.

NOT: Toprak kayması sonucu olaydan yaralı kurtulan iki çocuğunun yaşları ile ilgili kaynağından düzeltme yapıldı. Yaralılardan Riyad Abdi'nin 11, Muhammet Berkel'in ise 12 yaşında olduğu belirtildi.

YARALI ÇOCUKLARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında toprak kayması sonucu 2 kardeşlerinin yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Riyad Abdi (11) ile Muhammet Berkel'in (12) tedavilerine Ereğli Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilglii soruşturma ise sürdürülüyor.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Yangın çıktı, aile fertleri kavga ettiYangın çıktı, aile fertleri kavga etti
Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyorKumluca’da makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.