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Derealizasyon nedir, nasıl geçer? Derealizasyon belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
24.06.2024 13:55
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Derealizasyon, psikolojik bozukluklar arasında dikkat çekici ve karmaşık bir durumu ifade eder. Bu durumda, bireyler çevrelerini veya kendilerini gerçek dışı, yabancılaşmış veya rüya benzeri olarak algılarlar. Derealizasyon deneyimleri genellikle anksiyete, stres, travma veya bazı psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilir. Peki, derealizasyon nedir?

Derealizasyon nedir, nasıl geçer? Derealizasyon belirtileri ve tedavisi

Psikolojik bozukluklar arasındaki derealizasyon, genellikle bir başka temel bozukluğun bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Örneğin, anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu veya depresyon gibi durumlarla ilişkilidir. Bu bozukluklar genellikle bireylerin duygusal dengesizlikleri ve stresle başa çıkma yeteneklerini olumsuz yönde etkiler.

Derealizasyon nedir?

Derealizasyon, kişinin çevresini veya kendisini gerçek dışı veya yabancı hissetmesi durumudur. Depersonalizasyon ile sıklıkla birlikte görülür, ancak depersonalizasyondan farklıdır. Depersonalizasyonda kişi kendisini bedeninden kopuk hissetmiş gibi hissederken derealizasyonda kişi çevresini gerçek dışı hissetmiş gibi hisseder.

Bireylerde derealizasyon yaşandığında çevrelerindeki nesneler ve insanlar gerçek dışı gibi görünebilir. Zaman algıları değişebilir, zaman yavaşlamış veya hızlanmış gibi hissedebilirler. Kendi bedenlerinden uzaklaşmış gibi hissedebilirler ve duygusal tepkilerinde azalma yaşayabilirler. Bu durum bireylerin günlük yaşamlarını ve işlevselliğini etkileyebilir ve kalıcı hale gelebilir.

Derealizasyon nasıl anlaşılır?

Derealizasyon, kişinin çevresini veya kendisini gerçek dışı veya yabancı hissetmesi durumudur. Bu durum, geçici veya kronik olabilir ve farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Derealizasyon belirtileri şunlardır:

  • Çevrenin gerçek dışı veya rüya gibi görünmesi
  • Kendini bedenden kopuk veya soyutlanmış hissetme
  • Zamanın yavaşlaması veya hızlanması
  • Duyguları hissetmede zorluk çekme
  • Konsantrasyon zorluğu
  • Hafıza problemleri
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Terleme
  • Çarpıntı

Derealizasyon iyileşir mi?

Derealizasyon geçici veya kronik olabilir. Geçici derealizasyon stres, anksiyete, uykusuzluk veya uyuşturucu kullanımı gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Kronik derealizasyon ise daha ciddi bir akıl sağlığı bozukluğunun bir belirtisi olabilir. Derealizasyonun tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Geçici derealizasyon genellikle altta yatan nedenin (stres, anksiyete vb.) tedavisi ile kendiliğinden geçer. Kronik derealizasyon ise psikoterapi ve/veya ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir. Derealizasyon nasıl geçer konusunda kullanılabilen yöntemler şöyledir:

  • Bilişsel davranışçı terapi (BDT)
  • Diyalektik davranışçı terapi (DBT)
  • EMDR (Göz hareketleri ile duyarlılık ve yeniden işleme)
  • Gerekli durumlarda antidepresan, antikonvülsan, benzodiazepinler tedavisi

Derealizasyon tedavisi ile çoğu insan semptomlarında önemli bir iyileşme sağlayabilir. Derealizasyon tanısı klinik bir görüşme ile konur. Herhangi bir spesifik Derealizasyon testi bulunmamaktadır.

Express


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