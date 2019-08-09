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'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 01:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki hayvan pazarında, bir ton ağırlığındaki 'Derebeyi' adlı dana 20 bin, 'Ağabey' adlı 73 kiloluk teke ise 2 bin 300 TL'ye satıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki hayvan pazarında, bir ton ağırlığındaki 'Derebeyi' adlı dana 20 bin, 'Ağabey' adlı 73 kiloluk teke ise 2 bin 300 TL'ye satıldı.

Marmaris ilçesinin Günnücek mevkisinde Muğla Büyükşehir Araç Parkı'nda dün kurbanlık hayvan pazarı kuruldu. Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın Çine ilçesi, Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçesinden besiciler küçük ve büyükbaş kurbanlıkları getirdi. Muğla'nın Yerkesik Beldesi'nden besici Sabri Datçalıoğlu'nun yetiştirdiği 'Derebeyi' adlı Avrupa'da 'Esmer' olarak adlandırılan ve Türkiye'de yerli mantofon cinsi 1 ton ağırlığındaki dana 20 bin TL'ye satıldı. Danayı satın alan Ali Yanar, "7 kişi ile birlikte danaya girdik. Çok güzel ve besili yerli ürün" dedi. Aydın'ın Çine ilçesinden gelen besici Şeref Özkurt, 73 kilo ağırlığındaki 'Ağabey' adlı tekeyi ismini vermek istemeyen bir otel sahibine 2 bin 300 TL'ye sattığını söyledi.

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