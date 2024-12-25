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  4. Derece işareti​ (C°) klavye​de nasıl yapılır? Klavyede derece işareti​ (C°) yapma

Derece işareti​ (C°) klavye​de nasıl yapılır? Klavyede derece işareti​ (C°) yapma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
15.12.2024 17:51
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Bilgisayarda yazı yazarken bazı metinlere çeşitli simgeler veya özel karakterler eklemek gerekebilir. Bazı simgelere klavye üzerinden doğrudan erişilebilir. Ancak, klavyede bulunmayan ya da erişimi daha zor olan birçok özel simge de mevcuttur. Bu tür simgeleri eklemek için birden fazla tuş kombinasyonu veya yazılım araçları kullanmak gerekebilir. Peki, derece işareti (C°) klavye de nasıl yapılır?

Derece işareti​ (C°) klavye​de nasıl yapılır? Klavyede derece işareti​ (C°) yapma

Kağıt ve kalemle yazı yazarken derece işaretini (°) yazmak oldukça basit olsa da bilgisayar veya mobil cihazlarda bu işareti eklemek biraz daha karmaşık bir süreç olabilir. Bilhassa yazılarda sıcaklık bilgisi paylaşırken, hava durumu bildirimlerinde ya da matematik, geometri, fizik ve kimya gibi sayısal derslerle ilgili metinlerde derece işareti sıklıkla kullanılır. Ancak klavyede bu simge doğrudan yer almadığı için belirli yöntemlere başvurmak gerekir. Bu kapsamda klavyede derece işareti (C°) yapma işlemi sıklıkla araştırılır.

Derece işareti (C°) klavyede nasıl yapılır?

Derece simgesi (°), açı ve sıcaklık gibi çeşitli sayıları ifade etmek için kullanılan tipografik bir semboldür. Küçük bir çember şeklinde üst simge olarak tasarlanan bu işaretle bilimsel ve günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılır. Günlük yaşamda sıcaklık birimleri olarak santigrat dereceyi belirtmek için °C biçiminde kullanılır.

Öte yandan derece sadece bir sıcaklık birimi olarak değil, aynı zamanda açıları ölçmek için de kullanılan matematiksel bir birimdir. Örneğin, bir çemberin 360'ta 1'ine karşılık gelen açı birimi olarak kabul edilir.

Bilgisayar ortamında derece işaretini yazmak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler kullanılan klavye düzenine veya bilgisayar modeline göre farklılık gösterebilir. Türkçe Q klavyede derece işaretini yapmak için genellikle numlock bölümündeki rakamlar kullanılır. Bu işlem için öncelikle 'Alt' tuşuna basılır ardından numara tuşlarından 0176 girilir. Ayrıca bazı klavyelerde Alt+248 kombinasyonu ile de derece işareti yapılabilmektedir. Bu işlem esnasında 'Alt' tuşu basılı tutulduktan sonra rakamlara sırasıyla basılmalıdır.

Microsoft Word programında ise derece işaretini yazmak için daha görsel bir yöntem kullanılabilmektedir. Sayfanın üst kısmında bulunan "Ekle" sekmesine tıklanır ve ardından "Simge" bölümüne geçilir. Buradan derece işareti seçilip, "Ekle" tuşuna basılarak yazı alanına eklenir. Alternatif bir yöntem olarak Windows arama bölümünden "Karakter Eşlem" uygulaması açılarak burada bulunan derece simgesi kopyalanır ve metin içerisine yapıştırılır.

Anahtar Kelimeler:
Klavye derece
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