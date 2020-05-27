Dereceli mod PUBG 7.2 güncellemesindeki yerini aldı

Yeni Mod: Tüm platformlardaki oyuncular artık Dereceli Modu deneyimleyebilecekler. Geleneksel savaş arenası becerilerini zorlayan bu modda toplam 64 oyuncu yer alıyor, kırmızı alan yok ve ganimetler her zamankinden daha hazır bir şekilde oyuncuları bekliyor. Güncelleme 7.2 bot rakipleri getirdi, ancak botlar Dereceli Modda yer almayacak. Tüm ayrıntıları yama notlarında inceleyebilirsiniz.

Güncellemeler: Dereceli Modun tanıtılmasıyla birlikte her silah türünün özelliklerini güçlendirmek için birçok düzenleme yapıldı. En büyük değişikliklerden biri olan pompalı tüfeğin kafa ve uzuv bölgelerine olan hasarı arttırıldı. Bununla birlikte pompalı tüfeğin kullanımı, hareket sırasında azaltılmış ceza oranı, mesafeli vuruşlarda daha az hasar ve düz ateşlerde daha iyi vuruşla geliştirildi.

SnowRunner İnceleme

