HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dereceli mod PUBG 7.2 güncellemesindeki yerini aldı

Dereceli mod PUBG 7.2 güncellemesindeki yerini aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

PUBG 7.2 Güncellemesi, PC, Stadia ve konsollar için artık erişilebilir durumda. PUBG’nin son sürümü uzun süredir beklenen Dereceli Modu, pompalı tüfekleri, benzin bidonlarını ve oynanıştaki yenilikleri de beraberinde getirdi.

Dereceli mod PUBG 7.2 güncellemesindeki yerini aldı

Yeni Mod: Tüm platformlardaki oyuncular artık Dereceli Modu deneyimleyebilecekler. Geleneksel savaş arenası becerilerini zorlayan bu modda toplam 64 oyuncu yer alıyor, kırmızı alan yok ve ganimetler her zamankinden daha hazır bir şekilde oyuncuları bekliyor. Güncelleme 7.2 bot rakipleri getirdi, ancak botlar Dereceli Modda yer almayacak. Tüm ayrıntıları yama notlarında inceleyebilirsiniz.
Güncellemeler: Dereceli Modun tanıtılmasıyla birlikte her silah türünün özelliklerini güçlendirmek için birçok düzenleme yapıldı. En büyük değişikliklerden biri olan pompalı tüfeğin kafa ve uzuv bölgelerine olan hasarı arttırıldı. Bununla birlikte pompalı tüfeğin kullanımı, hareket sırasında azaltılmış ceza oranı, mesafeli vuruşlarda daha az hasar ve düz ateşlerde daha iyi vuruşla geliştirildi.

SnowRunner İnceleme

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
En çok tercih edilenler açıklandı!En çok tercih edilenler açıklandı!
Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?Koronavirüs neden genç ve sağlıklı insanları da öldürüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon açıklandı!

En çok tercih edilenler açıklandı!

GTA 6'nın çıkış tarihi için büyük ipucu!

GTA 6 için heyecanlandıran ipucu! Tarihi belli olmuş olabilir

Xiaomi Mi Band 5 sızdırıldı

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı bilekliği ortaya çıktı!

Realme Buds Air Neo Apple AirPods’a rakip olacak

Realme'den AirPods'a rakip! İşte özellikleri

Realme 6S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme 6S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme X3 SuperZoom 60x zoom desteğine sahip

Realme'nin yeni akıllı telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.