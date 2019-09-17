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Dereceyle mezun olduğu üniversiteden son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde traktörün çarptığı 23 yaşındaki Sezen Zambak için, EÜ Ziraat Fakültesinde cenaze töreni düzenlendi - EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: - "Sezen, üniversitenin en başarılı öğrencilerinden biriydi. Gururumuzdu. Acısı hayat boyu yüreğimizde kalacak. Sezen'i sadece yüreğimizde taşımakla kalmayacağız, ismini üniversitemizde yaşatacağız"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinin (EÜ) Bornova ilçesindeki yerleşkesinde traktörün çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Sezen Zambak için, bu yıl dereceyle mezun olduğu ziraat fakültesinde tören düzenlendi.

Zambak'ın naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından EÜ Ziraat Fakültesine getirildi.

Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler, öğrenciler, Sezen Zambak'ın annesi Kevser ve babası Metin Zambak, yakınları ile arkadaşları katıldı.

Budak, törende, yaşanılan acının sözlerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Üniversite ailesi olarak büyük sarsıntı içerisinde olduklarını vurgulayan Budak, şöyle konuştu:

"Elim trafik kazası sonucu canımızı, evladımızı, Sezenimizi kaybettik. Sezen, üniversitenin en başarılı öğrencilerinden biriydi. Gururumuzdu. Acısı hayat boyu yüreğimizde kalacak. Sezen'i sadece yüreğimizde taşımakla kalmayacağız, ismini üniversitemizde yaşatacağız. Kederli ailesine sabırlar diliyorum."

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise Zambak'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Aileye sabır dileyen Koşum, "Bölümünü birincilikle bitirip başarısını bizlere kanıtladı. Bizi hiç yanıltmadı. Biz onu çok sevdik, o okulunu çok sevdi ama yüce Yaradan onu bizden daha çok seviyormuş ki erkenden aramızdan aldı." diye konuştu.

Sezen Zambak'ın naaşı, Çiğli ilçesindeki Yakakent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu arada Zambak'ın anısını yaşatmak için mezun olduğu fakültede taziye defteri açıldı. Bir hafta boyunca açık kalacak defterde, sevenleri genç kızla ilgili anılarını ve duygularını paylaşacak.

- Kaza

Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde dün, üniversite çalışanı V.B. idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Zambak'ın, EÜ Ziraat Fakültesinden bu yıl dereceyle mezun olduğu belirtilmişti.

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