Dereceyle mezun olduğu üniversiteden son yolculuğuna uğurlandı

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise Zambak'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Aileye sabır dileyen Koşum, "Bölümünü birincilikle bitirip başarısını bizlere kanıtladı. Bizi hiç yanıltmadı. Biz onu çok sevdik, o okulunu çok sevdi ama yüce Yaradan onu bizden daha çok seviyormuş ki erkenden aramızdan aldı." diye konuştu.

Sezen Zambak'ın naaşı, Çiğli ilçesindeki Yakakent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu arada Zambak'ın anısını yaşatmak için mezun olduğu fakültede taziye defteri açıldı. Bir hafta boyunca açık kalacak defterde, sevenleri genç kızla ilgili anılarını ve duygularını paylaşacak.

- Kaza

Ege Üniversitesinin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde dün, üniversite çalışanı V.B. idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Zambak'ın, EÜ Ziraat Fakültesinden bu yıl dereceyle mezun olduğu belirtilmişti.

