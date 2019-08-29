HABER

Derecik Kaymakamı Yüce, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, bugün görevine başladı.

Derecik Kaymakamı Yüce, görevine başladı

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, bugün görevine başladı.
Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik ilçesi, ikinci kaymakamını karşıladı. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM'de geçmesi ile geçen yıl kasım ayında ilçe statüsüne kavuşan Derecik'in ilk kaymakamı İdris Aslan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Eğil ilçesine atanmasının ardından yerine atanan Faruk Yüce, ilçeye geldi.
Kaymakam Yüce, Kaymakamlık binası önünde Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal BalcıI, kurum amirleri, köy muhtarları ve ilçe sakinleri tarafından karşılandı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Yüce, daha sonra makamına geçti. Kaymakam Yüce, sıcak karşılamadan dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Derecik Kaymakamı Yüce, görevine başladıDerecik Kaymakamı Yüce, görevine başladıDerecik Kaymakamı Yüce, görevine başladı

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı hükümlüler tarafından temizlendiVatandaşların gözdesi Şehir Parkı hükümlüler tarafından temizlendi
Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünün kaza anı kamerada Gaziosmanpaşa'da halk otobüsünün kaza anı kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.