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Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.  Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı.

Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti 

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.
Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı. İstifanın ardından AK Parti’ye geçen Suat Yüksel’in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı. Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP’den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, "Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım: Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım" dedi.

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Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

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