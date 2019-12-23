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Derecik'te 202 av tüfeği ile 149 kurusıkı tabanca ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 202 av tüfeği, 149 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, fişek ve cep telefonu ele geçirildi.

Derecik'te 202 av tüfeği ile 149 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 202 av tüfeği, 149 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, fişek ve cep telefonu ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine Derecik İlçesi Gökçetaş Mezrası'na operasyon düzenledi. Operasyonda iki ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 149 kurusıkı tabanca, 202 av tüfeği, 26 bin 500 av tüfeği fişeği, 130 kurusıkı tabanca üst kapağı, 190 kurusıkı tabanca şarjörü, 43 kurusıkı tabanca kabzası, 53 av tüfeği namlusu, 10 av tüfeği dipçiği, 80 adet av tüfeği namlu ağzı parçası, 107 farklı markalarda cep telefonu ve 100 adet değişik marka ve modellerde şarj aleti ele geçirildi.

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