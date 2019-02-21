Derecik'te 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Derecik ilçesinin Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası'na operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

