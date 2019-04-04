Derecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, belediye başkanı olan AK Partili Ekrem Çetinkaya, Şemdinli Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Şemdinli İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine; AK Parti'den Derecik Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem Çetinkaya ve belediye meclis üyeleri katıldı. İlçede bağımsız aday olan rakibi Kasım Demir'e karşı yüzde 53,52 oranında oy alarak, seçimi kazanan Çetinkaya, kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Çetinkaya, "31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkımızın büyük teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevine seçildik. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Daha önce belde olan ve bir süre önce ilçe statüsü kazanan Derecik'e 5 yıl hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize bugüne kadar destek veren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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