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Derecik'te engelliler için farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde ilk kez 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde ilk kez 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.
Irak sınırındaki Derecik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engellilere yönelik farkındalık oluşturulması için ilk kez 'Hayatı paylaşmak için engel yok' yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Mecit Eren, İlçe Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, öğretmen ve öğrenciler ile ilçede yaşayan engelliler katıldı. Yürüyüşün ardından Derecik Belediyesi önünde açıklama yapıldı. İlçede yaşayan engelli İbat Yalçın (25) tarafından yapılan açıklamada, engelli olmanın bir tercih olmadığını belirterek, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi.

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