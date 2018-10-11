Derecik'te ilçe olma heyecanı

HAKKARİ (AA) - AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ve bazı kanunlarda değişiklik ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe olmasını öngören teklif, beldede sevinç ve heyecan yarattı.
Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin ilçe olmasını öngören kanun teklifinin meclise sunulmasından dolayı sevinçli olduklarını söyledi.
Yıllardır bunu beklediklerini aktaran Çetinkaya, "Çok sevinçliyiz. Allah'a şükür. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, milletvekilimize, valimize, tümen komutanımıza, kaymakamımıza, hükümetimize emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugünleri de gördük, yaşıyoruz. Derecik çok önemli ve kritik bir yerdir. Sınırın son noktasındayız. Devletimizin, hükümetimizin yanındayız. İlk milletvekilimizi de çıkarttık. Terörü lanetliyoruz. İlçe olacağız. Beldemiz örnek bir belde oldu." dedi.
Terörle mücadelede her zaman kararlı şekilde güvenlik güçlerinin yanında yer aldıklarını belirten Çetinkaya, "Terörün yeri yoktur bizde. Zaten terör bitmek üzere. Devletimizden Allah razı olsun. Daha önce buraya havan atıyorlardı. Şu anda güvenlik güçlerimiz her yerde var. Her yeri tutmuşlar. Herkes çok mutludur. AK Parti camiasına çok teşekkür ederiz. İlçemiz artık daha hızlı büyüyecek. Bu bizim için çok önemli bir şeydir." ifadesini kullandı.
Belde sakinlerinden İskender Erik ise beldenin ilçe olması müjdesinin özellikle gençleri heyecanlandırdığını söyledi.
Fikret Yaman da bu haberi duyduktan sonra heyecana kapıldıklarını belirterek, "Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Çok sevinçliyiz. Herkesten Allah razı olsun. Derecik'in ilçe olması çok önemlidir. Devletimizle birlikteyiz, devletimizin yanındayız. İlçe olmasını heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Vahit Cengiz de büyük bir coşku içinde olduklarını, beldede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade etti.
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