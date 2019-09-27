Derecik'te öğrenci servisi kaza yaptı: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nde öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralılar Şemdinli'de tedavi altına alındı.

Kaza, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik'in Gelişen Köyü Toklu Mezrası yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen Köyü'nden alarak Toklu Mezrası'na götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayadı ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ambulansların hastaneye gelişi

-Hastane önündeki kalabalık ve hastane tabelası

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)



