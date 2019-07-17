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Derecik'te PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda gümrük kaçağı sigara, kalaşnikof piyade tüfeği kapakları ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Derecik'te PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda gümrük kaçağı sigara, kalaşnikof piyade tüfeği kapakları ve tabanca şarjörü ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derecik ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi, Aydınlık Mezrası'nda PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında gümrük kaçağı sigara ve tabanca şarjörlerinin ele geçirildiği belirtilerek,"17.07.2019 günü İlimiz Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Aydınlık mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde; 14 bin 500 kaçak sigara, 550 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği üst kapağı, 420 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."denildi.
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