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Derecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat devam yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü, taşkınlar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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