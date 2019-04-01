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Derecik'te seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşlar, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya'nın seçimi kazanmasını halay çekerek kutladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya'nın seçimi kazanması sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 57.52'sini alarak belediye başkanlığını kazanan Çetinkaya'nın evinin önünde bir araya geldi.

Burada tebrikleri kabul eden Çetinkaya, yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de Çetinkaya'yı ziyaret ederek, kutladı.

Vatandaşlar, daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla halay çekti.

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