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Derecik'teki askere 'Anneler Günü' sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:40 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı, İstanbul'da oturan anne Lale Oğuzhan'ı, uzun süredir göremedikleri oğulları Abdullah Oğuzhan'ı, Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi Ketine Üs bölgesinde bir araya getirerek, 'Anneler Günü' sürprizi yaptı.

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari)- (DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, İstanbul'da oturan anne Lale Oğuzhan'ı, uzun süredir göremedikleri oğulları Abdullah Oğuzhan'ı, Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi Ketine Üs bölgesinde bir araya getirerek, 'Anneler Günü' sürprizi yaptı. Buluşmada, anne Oğuzhan oğluna sarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstanbul'da yaşayan anne Lale Oğuzhan, uçak ile Yüksekova ilçesine getirildi. Daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesine gelen Oğuzhan'ı, Derecik Kaymakamı İdris Aslan ve askeri yetkililer karşıladı. Anne daha sonra oğlu Abdullah Oğuzhan'ın görev yaptığı Ketina Üs Bölgesi'ne götürüldü. Asker Abdullah Oğuzhan nöbet tuttuğu üs bölgesindeki nöbet kulübesinde Kaymakam Aslan ve komutanlarına hudut tekmili verdi. Kaymakam Aslan, nöbet tutan Oğuzhan ile bir süre sohbet etti. Ardından annesini karşısında gören asker büyük sevinç yaşadı. Oğluna sarılan anne Lale Oğuzhan gözyaşlarına hakim olamazken, buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Anne Oğuzhan, oğluyla kendilerini bir araya getiren Genelkurmay Başkanlığı'na ve kendilerine eşlik eden ilçe Kaymakamı Aslan ile görevli komutanlara teşekkür etti.

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