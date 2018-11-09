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Derecik'ten PKK hedeflerine yoğun top atışı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

HAKKARI'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

Derecik'ten PKK hedeflerine yoğun top atışı

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARI'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.
Derecik'teki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi. Hudut Alay Komutanlığından, PKK'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Derecik'ten PKK hedeflerine yoğun top atışı

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