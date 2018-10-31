Derede bitkin halde bulunan ayı kurtarıldı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dere içerisinde bitkin halde bulunan ayı kurtarıldı.

İlçeye bağlı İlyasgeçidi köyünde hayvan sesinin duyulduğu dereye giden vatandaşlar, dere yatağını çıkmayı başaramayan ayıyı görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine haber verdi. Güçlükle hareket eden ayı, uyuşturucu iğneyle bayıltıldı.

Burada ayağına halat bağlanan ayı, ekiplerin yanı sıra jandarma ve köylülerin de yardımıyla açık alana çıkarıldı. Zehirlenme ihtimaline karşı iğne yapılan ayının vücudunda bir kırık olmadığı tespit edildi.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, baldan veya yediği bir şeyden zehirlendiğini düşündükleri 3 yaşlarındaki ayının derenin içerisinde neredeyse baygın halde bulduklarını söyledi.

Ayının güçlükle hareket edebildiğini aktaran Kandıralı, "Uyuşturucu iğneyle bayılttığımız ayıyı açık alana aldık ve burada yaptığımız kontrolde vücudunda kırığa rastlamadık. Uyuşturucu iğnenin etkisinin geçmesiyle doğal yaşamına geri dönebilecek.” ifadesini kullandı.

