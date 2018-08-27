Derede boğulan 7 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Ferudun ALTUNTAŞ/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak boğulan 7 yaşındaki Cemal Özkelle, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gün Çatalpınar ilçesine bağlı Kuşkayası mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Cemal Özkelle, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramayla yaklaşık 2 saat sonra Özkelle'nin cesedine ulaşıldı. Cemal Özkelle, bugün Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi Göller Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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