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Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.  Ayşepınarı Mesire Alanı'nda Karbasan Deresi'ne Dün akşam saatlerinde serinlemek için giren Ayşe Nehir Niğdelioğlu, birden çırpınmaya başlayınca anne Hatice ile baba Fatih Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı.

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Ayşepınarı Mesire Alanı'nda Karbasan Deresi'ne Dün akşam saatlerinde serinlemek için giren Ayşe Nehir Niğdelioğlu, birden çırpınmaya başlayınca anne Hatice ile baba Fatih Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı boğularak hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazeleri Ravza Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze anamazından sonra Hatice Niğdelioğlu ile kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu, Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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