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  4. Derede boğulan Ayberk, toprağa verildi! Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı

Derede boğulan Ayberk, toprağa verildi! Babanın feryadı yürekleri dağlamıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren Ayberk Topçu (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ereğli Subaşı köyünde dün arkadaşlarıyla dereye giren Ayberk Topçu, aniden gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları, arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonunda Ayberk’in cansız bedeni bulundu.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE SUYA ATLAMIŞTI

Arama-kurtarma çalışmalarını dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek, suya atladı. Oğlunun cansız bedenine sarılarak feryat eden Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ayberk Topçu’nun cenazesi bugün Subaşı Merkez Mezarlığı'nda helallik alındıktan sonra toprağa verildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazede baba Topçu, gözyaşlarına boğuldu.

(DHA)

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