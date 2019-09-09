HABER

Derede boğulan küçük futbolcunun okulunda hüzünlü ders başı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden, İspanya'da geçen yıl düzenlenen futbol turnuvasından birincilikle dönen oyunculardan Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı.

İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından Avil'in, Vatan İlk ve Ortaokulu 8-H sınıfındaki sırasına Türk bayrağı ve karanfil bırakan arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sınıf arkadaşlarından Harun Tayşun, Hamza Avil'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, herkesin yardımına koştuğunu söyledi. Tayşun, "Çok cana yakın, sevecen birisiydi. Hepimiz onu çok severdik." dedi.

- "Sınıfın neşesiydi"

Beden eğitimi öğretmeni İsmail Çobanoğlu da Hamza Avil'in sınıfın neşesi olduğunu, ölüm haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

"Hamza Avil yaklaşık 3 yıldır öğrencimizdi. Bu sene onu mezun etmeyi düşünüyorduk. Sınıf başkanı, sınıfın enerjisi, neşesiydi." diyen Çobanoğlu, öğrencilerinin kendileri için çok şey ifade ettiğini aktardı.

Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki; onunla beraber başlayalım eğitim-öğretim yılına ama olmadı. Bundan sonra onu sürekli hatırlayıp anacağız. Onun için daha güçlü kalacağız. Allah ailesine sabır versin. Arkadaşlarının, hepimizin başı sağ olsun."

Hamza Avil, dün ailesiyle pikniğe gittiği Silopi ilçesinin Babındak köyünde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılmış, yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenilmişti.

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Van'da yeni eğitim yılı halaylarla başladıVan'da yeni eğitim yılı halaylarla başladı
‘Müstakbel Aile’ filminin çekimleri Kıbrıs’ta devam ediyor‘Müstakbel Aile’ filminin çekimleri Kıbrıs’ta devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma ders başı Silopi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.