HABER

Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

BURSA'da Kirmasti Deresi'nde, bir gün arayla cansız bedenleri bulunan Cem Fidan (25) ve Cengiz Meral'in (29), olaydan 1 gün önce arkadaşları H.K.

Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

Mehmet İNAN- Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'da Kirmasti Deresi'nde, bir gün arayla cansız bedenleri bulunan Cem Fidan (25) ve Cengiz Meral'in (29), olaydan 1 gün önce arkadaşları H.K. (30) ile cep telefonu üzerinden iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.K.'nın ifadesinde, ''Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem, dereye girdi ve boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz de koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.
Mustafakemalpaşa'daki Kirmasti Deresi kenarında, iki gün önce, bölgede gezenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde cesedin, Cem Fidan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dün akşam saatlerinde yine bölgede gezen bir grup, dere kenarında bir erkek cesedi daha bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Cengiz Meral'e ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, Cengiz Meral'in Cem Fidan'ın arkadaşı olduğu belirlendi. Ayrıca, Meral'in ailesinin 1 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
'BOĞULDUKLARINI DÜŞÜNEREK KORKTUM VE KAÇTIM'
Polis ekipleri iki arkadaşın ölümü ile ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler ikilinin, olaydan 1 gün önce, cep telefonu üzerinden arkadaşları H.K. ile iletişime geçtiğini belirledi. H.K.'nın adresini belirleyen polis ekipleri, evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.K.'nin sorgusunda, "Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem, dereye girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktıDerede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktıDerede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktıDerede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
Pençe Harekâtı’nda EYP'ler imha ediliyorPençe Harekâtı’nda EYP'ler imha ediliyor
Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirttiUyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.