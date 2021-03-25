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Derede can pazarı

25.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’dan Trabzon’a gelen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil Araklı ilçesinde Karadere Deresi’ne uçtu.

Ağrı’dan Trabzon’a gelen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil Araklı ilçesinde Karadere Deresi’ne uçtu. Dereye uçan araçta bulunan 3 genç azgın suların arasından vatandaşların yardımı ile bellerine bağladıkları iple çekilerek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinden Trabzon’a doğru yola çıkan Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin isimli 3 gencin içinde bulunduğu otomobil, Bayburt-Trabzon karayolunun Araklı ilçesi Taştepe mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle Karadere Deresi’ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin ortasında bir kayaya takılı bir şekilde duran aracın içinden çıkan 3 genci kurtarmak için çalışma başlattı. Derenin ortasındaki aracın üzerindeki 3 genç, yoldan geçen vatandaşların kendilerine attığı ipi tek tek bellerine bağlayarak azgın dere sularının içerisinden kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan 3 genç bölgeye gelen ambulansla tedavi için Araklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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