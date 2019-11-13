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Derede cansız bedeni bulunan Emir, defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 23:38 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca deresinde cansız bedeni bulunan Emir Kavaz (25) toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca deresinde cansız bedeni bulunan Emir Kavaz (25) toprağa verildi.
Olay İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesindeki derede meydana geldi. 29 Ekim tarihinde evinden gezmek için çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamayan Emir Kavaz'ın cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından derede bulundu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri Botla dereye girerek cenazeyi çıkardı. Yaklaşık 10 gün suda kaldığı tahmin edilen Emir Kavaz'ın cesedi tanınmayacak hale geldiği için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kimlik tespiti yapıldığı öğrenildi. Kimlik tespitinin ardından cenaze aileye teslim edildi.
Cenaze akşam namazının ardından Altınbaş Camisinde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında defnedildi.

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