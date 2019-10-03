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Derede cesedi bulunan Mesut, soruşturmasında 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Mesut Bektaş'ın (23) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden çelişkili ifadeler verdiği belirlenen Emre Can T., mahkemece tutuklandı.

Derede cesedi bulunan Mesut, soruşturmasında 1 tutuklama

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Mesut Bektaş'ın (23) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden çelişkili ifadeler verdiği belirlenen Emre Can T., mahkemece tutuklandı.
Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'ndeki Çorlu Deresi'nde, önceki gün, bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Mesut Bektaş'a ait olduğu tespit edildi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekiplerince, ilçede kız kardeşi ile birlikte oturan ve fabrikadaki işinden ayrılan Bektaş'ın 10 gündür kayıp olduğu saptandı. Kız kardeşinin ifadesinde, abisinin zaman zaman uzun süre arkadaşlarında kaldığını ve Bektaş'ın yine aynısını yaptığını düşündüğü için kayıp başvurusunda bulunmadığını söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmaların ardından polis, 3 şüpheliyi gözaltına alıp, çapraz sorgu uyguladı. Soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Emre Can T., adliyeye sevk edildi. Emre Can T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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