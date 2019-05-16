Derede ceset bulundu

İSTANBUL (AA) – Başakşehir’de derede bulunan erkek cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir mevkisi Sazlıdere civarında ilaçlama yapan belediyeye ekipleri derede hareketsiz şekilde duran bir erkek şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan polis ekipleri cesedin üzerinden Hüseyin Tanış (57) ismine düzenlenmiş kimlik buldu.

İnceleme çalışmalarının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

