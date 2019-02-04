Derede kaybolan araçtaki 3 gencin cansız bedeni bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde derede akıntıya kapılan otomobildeki 3 gencin cansız bedeni bulundu.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde bir otomobil sular yükselince akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yapılan çalışmaların ardından otomobilin yeri tespit edildi. Dalgıçlar tarafından bulunan araç, vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, ilk belirmelere göre aracın içerisinde 3 gencin cansız bedeni bulundu. Kayıp diğer gencin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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