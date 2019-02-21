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Derede kaybolan araçtaki çocuk, 19 gün sonra ölü olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan kayıp Barış Kurt, 19 gün sonra ölü olarak bulundu.Ezine’de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde jandarma arama kurtarma ekibi tarafından bugün saat 14.00 sıralarında ölü olarak bulundu.

Derede kaybolan araçtaki çocuk, 19 gün sonra ölü olarak bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan kayıp Barış Kurt, 19 gün sonra ölü olarak bulundu.
Ezine’de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde jandarma arama kurtarma ekibi tarafından bugün saat 14.00 sıralarında ölü olarak bulundu.

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