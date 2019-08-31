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Derede kaybolan çocuk, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için 2 kuzeniyle birlikte girdiği derede kaybolan 11 yaşındaki Kutray Çelik'nin cansız bedeni bulundu.

Derede kaybolan çocuk, ölü bulundu

Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN(Siirt),(DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için 2 kuzeniyle birlikte girdiği derede kaybolan 11 yaşındaki Kutray Çelik'nin cansız bedeni bulundu.
Akçalı köyünde oturan Kurtay Çelik, dün öğle saatlerinde, 2 kuzeniyle birlikte Kurtalan ilçesindeki Başur Deresi'ne girdi. Ancak küçük çocuk, kısa süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kuzenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri sevk edildi.
Derede arama çalışması başlatan su altı arama ekipleri, bugün saat 12.45 sıralarında, suya girdiği yere 50 metre mesafede küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Sudan alınarak kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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