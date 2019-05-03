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Derede kaybolan üniversiteli Kader Buse için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Antalya'daki hortumda annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı - Törende taziyeleri kabul eden anne, güçlükle ayakta durabildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hortum nedeniyle içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) için Kemer'deki Sanayi Sitesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, anne Ayla Akkın ve baba Ahmet Acar'ın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Acar ve Akkın taziyeleri kabul etti.

Anne Akkın, törende güçlükle ayakta durabildi.

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

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Ağva deresi Antalya kader buse acar kemer ilçesi

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