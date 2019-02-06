Derede mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka Mahallesi Eski Değirmen Mevkii'nde bulunan deredeki adacıkta iki köpeğinin mahsur kaldığını gören Nedim Yörük, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla köpekleri mahsur kaldıkları adacıktan kurtararak sahibine teslim etti.
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