HABER

Derede mahsur kalan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Derede mahsur kalan kedi kurtarıldı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dere yatağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir taşın üzerine çıkan kediyi, dere yatağından alıp, çıkardı. Kurtarılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Derede mahsur kalan kedi kurtarıldı

PARTNERBu fotoğraf kesmez bizi!'Bu fotoğraf kesmez bizi!'
Manisa'da sağanak, su baskınlarına yol açtıManisa'da sağanak, su baskınlarına yol açtı
Kardan F-35 savaş uçağı yaptıKardan F-35 savaş uçağı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.