Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay deresinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nin ortasında geçen karla kaplı Büyükçay deresinde köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından köpek mahsur kaldığı dereden kurtarıldı.

Belediye Veterineri Hekim Koçan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Haberi alır almaz ekip olarak olay yerine intikal ettik. Düştüğü derede soğuktan titreyen köpeği kurtarmak için ekiplerimiz, 20 dakika süren bir kurtarma çalışması yürüttü. Köpek, sağlıklı bir şekilde sudan çıkartıldı. Sağlık durumu şu an iyi" dedi.

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