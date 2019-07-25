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Deredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, deredeki bir ağaçta misinaya takılarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  İnegöl ilçesindeki Karburt Deresi'nden balık tutanlar, dere içindeki ağaçta bir karabatakın misinaya takılıp, mahsur kaldığını fark etti.

Deredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde, deredeki bir ağaçta misinaya takılarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnegöl ilçesindeki Karburt Deresi'nden balık tutanlar, dere içindeki ağaçta bir karabatakın misinaya takılıp, mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kuşu kurtaramayan vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma botuyla dereye açılarak, susuz ve aç kaldığı için bitkin düşen karabatağı takıldığı misinadan kurtardı.
Yaralı karabatak, tedavi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
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Deredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardıDeredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardıDeredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardıDeredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardı

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