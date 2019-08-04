HABER

Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden geçen İnekçi Deresi’nde meydana gelen balık ölümleri vatandaşın tepkisine neden oldu.

Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden geçen İnekçi Deresi’nde meydana gelen balık ölümleri vatandaşın tepkisine neden oldu. Bölge halkı, geçtiğimiz yıllarda yüzdükleri ve balık tuttukları deredeki kirliliğe yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor.
Kaynarca Büyükyanık ve Turnalı Mahalleleri arasında bulunan İnekçi Deresi’ndeki balık ölümleri ve kirlilik bölge halkının tepkisine neden oldu. Daha önceleri balık tuttukları ve yüzdükleri derede onlarca balığın öldüğünü gören çevredeki vatandaşlar yaşanan olaya tepki göstererek, durumun bir an önce çözüme kavuşturulması ve derelerinin eskisi gibi berrak halde akmasını istiyor.
Turnalı Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki İsmail Aktaş isimli vatandaş, "Eskiden biz bu derede yüzerdik çocukluğumuzda, balık tutardık. Balıklar 1 kilogramın üzerinde olurdu hep, yani şimdi bırak kiloyu yarısını dahi göremiyoruz, pis atık sulardan dolayı zehirlenip ölüyorlar. Bu bölgede hayvan besliyoruz, hayvanları sulamaya getirdik ve balık ölümleriyle karşılaştık. Turnalı Mahallesi’nden 500’e yakın hayvan buradan su içiyor, suda bir köpürme var. Balık ölümlerinden dolayı insanlar, hayvanlardan alacakları sütten de zehirlenmesinden korktuğumdan dolayı şikayette bulunuyorum. Yetkililerin buna bir çare düşünmesini istiyoruz" dedi.

Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak1,5 tonluk boğa 'Kocaman', 30 bin TL'den satılacak
Malatya’da sıcaklar bunaltıyorMalatya’da sıcaklar bunaltıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da mahalleli ayı korkusundan evlerine giremiyor

Her yolu denediler! Korkudan evlerine giremiyorlar

Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'u ayağa kaldırmıştı! Karar verildi

Adana'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin elebaşı kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.