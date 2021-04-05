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  4. Deredeki sular taştı, yollar kapandı...Bir çok arazi sular altında kaldı

Deredeki sular taştı, yollar kapandı...Bir çok arazi sular altında kaldı

05.04.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah, Kalburt ve Bedre deresinde taşkınlar meydana geldi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah, Kalburt ve Bedre deresinde taşkınlar meydana geldi. Bir çok tarım arazisi sular altında alırken, su seviyesi her dakika artıyor. Kalburt ve Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlayan köprü yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı.
İnegöl’de dün gece etkili olan sağanak yağmur etkisini arttırdı. Yağışlarla birlikte bir çok dere taştı.
Azgın sular önüne ne aldıysa götürdü. Suların yükselmesiyle bazı bağlantı yolları kapandı. Buski ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan deredeki suların yükselmesiyle bir çok tarım arazi de sular altında kaldığı öğrenildi.

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