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Dereden altın çıkartarak geçiniyor! Günlük kazancı şaşırtıyor

07.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşayan Nasır Ahmed, 21 kişilik ailesinin geçimini Kabil Deryası olarak bilinen dere yatağından çıkardığı altınlarla temin ediyor. Nasır Ahmed, haftalık 1000 Afgani (13-15 dolar) civarında kazandığını söyledi.

Dereden altın çıkartarak geçiniyor! Günlük kazancı şaşırtıyor

Dere etrafındaki altın döküm atölyeleri atık ve çöplerini dere yatağına atıyor. Ahmed ise zamanla toprağa karışan atık ve çöpleri önce topraktan ayrıştırıyor.

Ahmed, altın tanelerini bulmak için toprağı kazıp, deredeki suda toprakla altını ayrıştırıyor.

İşlem sonucu bulduğu altın tanelerini satarak geçimini sağladığını kaydeden Ahmed, bazı günler eve eli boş döndüğünü belirtti.

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Ahmed, Kabil’in 45 kilometre kuzeyindeki evinden buraya işi için geldiğini ifade ederek “Sabah namazını kıldıktan sonra Kabil Deryası'na hareket ediyorum. Altın döküm atölyeleri atık ve çöplerini buraya atıyor. Çöpleri alıp ayrıştırıyorum.” dedi.

Nasır Ahmed, haftalık 1000 Afgani (13-15 dolar) civarında kazandığını söyledi.

Kabil’e 6 yıl önce taşındığını belirten Ahmed, 9 yıl hükümete bağlı bir kurumda çalıştığını kaydetti.

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Ahmed, ülkedeki kargaşa sürecinde işsiz kaldığını ve 3 aydır bu işi yaptığını, kazancının ailesine yetmediğini dile getirdi.

Dün 70 afgani kazandığını ancak ulaşım için 80 afgani harcadığını söyleyen Ahmed, bugünkü kazancının ise 280 afgani olduğunu belirtti.

Ahmed, iki kardeşini bombalı saldırıda kaybettiğini ve onların ailelerine de kendisinin baktığını anlattı.

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İki yeğeninin plastik ve teneke satarak kendisine yardım ettiğini söyleyen Ahmed, “Kazancım bazı günler 200-300 afganiyi buluyor. Bazı günler de kazanamıyorum. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. İyi sonuç alamıyoruz. Başka bir iş bulmaya çalıyorum. Evlatlarımın ve yetimlerin geçimini sağlamak için daha iyi bir iş bulmak istiyorum.”

Yaklaşık 5 arkadaşıyla bu işi yaptığını ifade eden Ahmed, imkan bulması halinde ülke dışına çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan
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