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Dereden drenajla su alınınca 120 kişi hasta oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 22:51 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde içme suyu azalınca köylüler dereden drenajla şebekeye su bağladı.

Dereden drenajla su alınınca 120 kişi hasta oldu

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde içme suyu azalınca köylüler dereden drenajla şebekeye su bağladı. Şebekedeki bu suyu kullanan 120 kişi ishal şikayetiyle hastaneye müracaat etti.
Edinilen bilgiye göre son günlerde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Dibekli köyünde mevcut içme suyu azalınca köylüler köyün içinden geçen dere yatağından drenajla içme suyu şebekesine su aldı. Bu andan sonra köyün bazı mahallelerinde yaşayan vatandaşlardan şebeke suyunu kullananlarda halsizlik, sancı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, terleme vakaları görülünce Gümüşhane Devlet Hastanesine müracaat etmeye başladı.
Özellikle son 4 günde hastaneye bu şikayetlerle bahse konu köyden 120 kişi müracaat ederken, bunların tamamı ilaçla ayakta tedavi edilmek üzere evine yollandı. Olayın ardından bölgedeki tüm su kaynaklarından numune alarak tahlil yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, drenajla su alınan bölgede ekoli ve koliform bakteriye rastladı. Bahse konu sorunun drenajla su alınan bölgeden kaynaklandığı anlaşılırken, köyün içme suyu şebekesi kapatılarak hem depolarda temizlik hem de klorlama çalışmalarına başlandı.
Yetkililer vatandaşları bu süreçte içtikleri suları kaynatıp soğutarak içmesi yönünde bilgilendirme yaparken, şebekede ve su kaynaklarında çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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