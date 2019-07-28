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Dereden gelen kötü kokuya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Acıgöl Deresi'ne atılan çöpler nedeniyle etrafa yayılan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Dereden gelen kötü kokuya tepki

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Acıgöl Deresi'ne atılan çöpler nedeniyle etrafa yayılan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.
Erdemli ilçesinde Limonlu Mahallesi'nden geçerek Akdeniz'le buluşan Acıgöl Deresi'ndeki kirlilik üst seviyelere ulaştı. Evsel atıklar başta olmak üzere dere yatağına bırakılan çöpler, sıcak hava ile birlikte kötü kokuyu beraberinde getirdi. Sivrisinek sayısının artışına da neden olduğu belirtilen dereden yayılan koku, bölge halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar derenin bir an önce temizlenmesini ve yeniden kirlenmemesi için çaba gösterilmesini istedi.
Dereye yakın bir noktadaki yaşadığını dile getiren Selçuk Arat, şunları söyledi:
"Yaz aylarında bu dere çok az su taşıyor. Derenin içerisi kamışlarla doluyor. Kamışlar uzuyor ve derenin içerisini kaplıyor. Allah korusun bir sel afeti yaşansa dereden su geçemez ve taşkına sebep olur. Aynı zamanda, dereye atılan çöp ve plastik malzemeler nedeniyle çok kirli ve buna bağlı olarak kötü kokular geliyor. Bu derenin yetkililer tarafından biran önce temizlenmesi ve kamışların derenin içerisinden kaldırılması gerekiyor. Çevremizi ve deremizi temiz tutmak adına yetkililerin bir an önce bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Yoksa bizler çevre sakinleri olarak kokudan burada duramaz hale geleceğiz."
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Dereden gelen kötü kokuya tepkiDereden gelen kötü kokuya tepkiDereden gelen kötü kokuya tepkiDereden gelen kötü kokuya tepki

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