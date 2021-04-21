Derek Chauvin Suçlu Bulundu

George Floyd davasında jüri kararı açıklandı. Eski polis memuru Derek Chauvin Floyd’un ölümünde hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü ile ilgili davada haftalardır iddia makamı ve savunmayı dinleyen jüri üyeleri bir karara varmak için iki gündür görüşmelerini sürdürüyordu.

George Floyd’un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran ve onu nefessiz bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı davada, jüri üyeleri ikinci günde karara vardı.

Derek Chauvin hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Jüri üyeleri aralarında doktor, adli tıp uzmanı, polis memurları, görgü tanıkları ve George Floyd’a yakın kişilerin de olduğu 45 tanığın mahkemede verdiği ifadeleri değerlendirdi.

Kararı veren 12 jüri üyesinden altısı beyaz, altısı da siyah ve çok ırklıydı. Jüri üyelerinin yedisi kadın, beşi de erkekti.

Derek Chauvin ikinci derece kasıtsız adam öldürmekle ve üçüncü derece cinayetle suçlanmıştı.