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Derek Chauvin Suçlu Bulundu

21.04.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

George Floyd davasında jüri kararı açıklandı. Eski polis memuru Derek Chauvin Floyd’un ölümünde hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu

Derek Chauvin Suçlu Bulundu

George Floyd davasında jüri kararı açıklandı. Eski polis memuru Derek Chauvin Floyd’un ölümünde hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü ile ilgili davada haftalardır iddia makamı ve savunmayı dinleyen jüri üyeleri bir karara varmak için iki gündür görüşmelerini sürdürüyordu.

George Floyd’un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran ve onu nefessiz bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı davada, jüri üyeleri ikinci günde karara vardı.

Derek Chauvin hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Jüri üyeleri aralarında doktor, adli tıp uzmanı, polis memurları, görgü tanıkları ve George Floyd’a yakın kişilerin de olduğu 45 tanığın mahkemede verdiği ifadeleri değerlendirdi.

Kararı veren 12 jüri üyesinden altısı beyaz, altısı da siyah ve çok ırklıydı. Jüri üyelerinin yedisi kadın, beşi de erkekti.

Derek Chauvin ikinci derece kasıtsız adam öldürmekle ve üçüncü derece cinayetle suçlanmıştı.

George Floyd’un ailesini arayan ABD Başkanı Joe Biden, karar öncesinde Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, davada doğru kararın çıkması için dua ettiğini söylemişti.

Biden, “Hissettikleri baskı ve endişeyi tahmin edebiliyorum. İyi bir aile. Nasıl bir karar çıkarsa çıksın, barış ve huzur çağrısı yapıyorlar. Kararın doğru bir karar olması için dua ediyorum. Benim görüşüme göre, sağlam delil var. Jüri inzivaya çekilmiş olmasa bunu söylemezdim” demişti.

Davada karar açıklanmadan önce Minneapolis’te yoğun güvenlik önlemleri alındı. 3 binden fazla Ulusal Muhafız kente konuşlandı.

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